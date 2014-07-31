China Southern meldet mehr Verkehr

Im Juni 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 3,4 Prozent.

China Southern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 3,4 Prozent auf 12,317 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 6,9 Prozent auf 15,814 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juni 7,644 Millionen Fluggäste, das waren 2,9 Prozent mehr als im Juni 2013. Die Frachtleistung hat sich um 13,9 Prozent auf 108 Tausend Tonnen verbessert. Im ersten Halbjahr 2014 flogen mit China Southern 47,385 Millionen Passagiere, dies waren 8,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.