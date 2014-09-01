Mit Lufthansa Airbus A380 nach Indien

Lufthansa wird ab dem Winterflugplan mit dem Airbus A380 von Frankfurt nach Indien verkehren.

Nach Singapore Airlines und Emirates Airlines wird Lufthansa die dritte Fluggesellschaft sein, die den Airbus A380 nach Indien fliegen lässt. Ab dem 26. Oktober 2014 wird Lufthansa auf den Strecken Frankfurt – Mumbai und Frankfurt – Delhi einen A380 einsetzen. Dies ist dem Flugplan von Lufthansa zu entnehmen. Der A380 Flug LH760 verlässt Frankfurt jeweils um 13 Uhr 40 und kommt am nächsten Morgen um 01 Uhr 30 in Delhi an. Der Rückflug LH761 startet in Delhi um 03 Uhr 30 und landet in Frankfurt um 07 Uhr 20.

Die zweite A380 Verbindung nach Indien LH756 verlässt Frankfurt um 12 Uhr 45 und kommt am nächsten Morgen um 01 Uhr 10 in Mumbai an. Der Rückflug LH757 startet in Mumbai um 03 Uhr 05 und landet in Frankfurt um 07 Uhr 20.