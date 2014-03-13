Air China mit neuen Destinationen in Europa

Ab dem 5. Mai 2014 wird Air China von Peking aus neu nach Wien und anschliessend nach Barcelona fliegen.

Ab dem 5. Mai 2014 wird jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags China Airlines Flug CA841 auf dem Beijing Capital International Airport um 02 Uhr 10 in Richtung Wien abheben. Nach der Landung um 06 Uhr 10 geht es um 07 Uhr 30 von Wien weiter in Richtung Barcelona, wo der Airbus A330-300 um 09 Uhr 25 eintreffen wird. Der Rückflug Air China CA842 erfolgt um 11 Uhr 25. Nach einer Zwischenlandung in Wien um 13 Uhr 25 und der Weiterreise um 14 Uhr 55 wird der Airbus von Air China dann am darauffolgenden Tag um 05 Uhr 55 in Peking ankommen.