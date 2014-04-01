Aer Lingus mit neuer Linie nach Hannover

Aer Lingus fliegt seit Sonntag, den 30. März 2014, viermal in der Woche von Dublin nach Hannover.

Die Irländer fliegen jeweils am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag von Dublin nach Hannover. In Richtung Hannover geht es montags, mittwochs und freitags jeweils um 13 Uhr 00, die Ankunft erfolgt um 15 Uhr 50. Der Rückflug in Hannover ist jeweils um 16 Uhr 30 und die Ankunft in Dublin um 17 Uhr 20. Am Sonntag startet die Maschine in Dublin um 14 Uhr 40 und erreicht Hannover um 17 Uhr 30. Der Rückflug verlässt Hannover jeweils um 18 Uhr 10 und landet in Dublin um 19 Uhr 00.