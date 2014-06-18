China Southern meldet mehr Verkehr

Im Mai 2014 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 8,1 Prozent.

China Southern konnte im Mai erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresmai um 8,1 Prozent auf 12,608 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,3 Prozent auf 16,257 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Mai 7,864 Millionen Fluggäste, das waren 6,6 Prozent mehr als im Mai 2013. Die Frachtleistung hat um 18,9 Prozent auf 121 Tausend Tonnen stark angezogen. Im Berichtsjahr 2013 flogen mit China Southern 91,790 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.