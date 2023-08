Emirates nimmt A380 Flüge nach NY wieder auf

Die grösste Kundin des Airbus A380 Emirates will in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Strecke Dubai – New York wieder mit dem Superjumbo absolvieren.

Die Airline hatte das weltgrösste Flugzeug im Juni von der New York Route abgezogen, nachdem die Nachfrage stark gesunken war, und es durch die Boeing 777 ersetzt. Auf den Strecken nach Bangkok und Toronto ist der A380 bereits wieder im Einsatz und Emirates hat die feste Absicht, den Superjumbo auch auf der DXB-JFK Route wieder einzusetzen. Die Airline hält Aufträge bei Boeing und Airbus im Wert von US$55 Milliarden. Sie hat am Montag ihren achten A380 erhalten und fünfzig weitere sind noch ausstehend. Zurzeit fliegt Emirates damit nach Toronto, London Heathrow, Paris, Seoul, Bangkok, Sydney, Auckland und ab dem 1. Februar auch nach Jeddah.