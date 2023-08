Emirates meldet kleineren Gewinn

Der Jahresgewinn der Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Emirates, ist um 72 Prozent geschrumpft.

Die grösste Airline des mittleren Ostens meldet einen Jahresgewinn von US$ 406 Millionen, dies entspricht einer Abnahme von 72 Prozent gegenüber dem Jahr 2007. Hauptursachen für die starke Abnahme des Profit waren in erster Linie die hohen Treibstoffpreise und die in der zweiten Hälfte des Jahres einsetzende weltweite Wirtschaftskrise. Die Einnahmen stiegen von US$ 11,4 Milliarden auf US$ 12,6 Milliarden. Emirates kann bereits zum 21. Mal in Folge ein positives Jahresresultat ausweisen.