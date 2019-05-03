Delta Airlines meldet starkes erstes Quartal

Delta Airlines Boeing 777-200LR (Foto: Boeing)

Delta Airlines hat im ersten Quartal 2019 einen Nettogewinn von 730 Millionen US Dollar eingeflogen, das entspricht einem Gewinnwachstum von 31 Prozent.

Verglichen mit dem ersten Quartal 2018 ist der Umsatz um 5,1 Prozent auf 10,472 Milliarden US Dollar angestiegen. Die operativen Kosten haben sich um 3,6 Prozent auf 9,452 Milliarden US Dollar verteuert. Der Betriebsgewinn kam auf 1,020 Milliarden US Dollar zu liegen, im ersten Quartal 2018 resultierte noch ein operativer Gewinn von 844 Millionen US Dollar, somit konnte der Gewinn aus dem operativem Flugbetrieb um 21 Prozent gesteigert werden. Die Treibstoffkosten sind um sieben Prozent auf 1,978 Milliarden US Dollar angestiegen, damit bezahlte Delta noch 2,05 US Dollar für die Gallone Kerosin.

Im ersten Quartal 2019 konnte Delta Airlines insgesamt 45,063 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,1 Prozent. Ende März 2019 zählte Delta Airlines insgesamt 1.039 Flugzeuge in der Flotte.