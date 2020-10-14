Delta Airlines fliegt hohen Verlust ein

Delta Airlines Airbus A330-300 (Foto: Delta Airlines)

Delta musste wegen der Corona Krise im dritten Quartal 2020 einen Nettoverlust von 5,379 Milliarden US-Dollar hinnehmen, im Vorjahr resultierte in dieser Zeitspanne ein Nettogewinn von 1,495 Milliarden US-Dollar.

Verglichen mit dem dritten Quartal 2019 ist der Umsatz aus dem operativen Betrieb um 76 Prozent auf 3,062 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 12,560 Milliarden USD) eingebrochen. Die operativen Kosten konnten um lediglich zehn Prozent auf 9,448 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 10,489 Milliarden USD) gesenkt werden. Der Betriebsverlust erreichte im dritten Quartal 6,386 Milliarden US-Dollar (Vorjahresgewinn 2,071 Milliarden USD).

In den ersten neun Monaten 2020 erwirtschaftetet Delta Air Lines bei einem Umsatz von 13,122 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 35,568 Milliarden USD) einen Nettoverlust von 11,630 Milliarden US Dollar (Vorjahr Nettogewinn von 3,669 Milliarden USD), verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ist das ein Gewinneinbruch von 15,299 Milliarden US-Dollar.

Delta Air Lines konnte das dritte Quartal mit einer Liquiditätsreserve von 21,6 Milliarden US-Dollar beenden.

Delta vor der Corona Gesundheitskrise

90.000 Angestellte

5.000 Flüge pro Tag

Mehr als 300 Destinationen in mehr als 50 Ländern

200 Millionen Passagiere im Jahr