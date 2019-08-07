Delta meldet solide Julizahlen

Delta Connect Bombardier CRJ900 (Foto: Bombardier)

Bei Delta Airlines stiegen im Juli 2019 insgesamt 19,443 Millionen Fluggäste zu, das waren 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

Die zweitgrösste Fluggesellschaft Amerikas baute ihr Angebot verglichen zum Vorjahresjuli um 3,5 Prozent auf 26,413 Milliarden Sitzplatzmeilen aus. Die Nachfrage hat sich um 5,2 Prozent auf 23,773 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Auslastung verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresjuli um 1,4 Prozentpunkte auf hohe 90,0 Prozent.

Die Frachtleistung hat sich um 8,5 Prozent auf 179,666 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit Delta Airlines 118,478 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,1 Prozent.