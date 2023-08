Emirates fliegt nach Kopenhagen

Ab dem 1. August 2011 wird Emirates mit einem Airbus A330-200 täglich von Dubai nach Kopenhagen verkehren.

Mit Kopenhagen nimmt Emirates ihr erste Destination in Skandinavien ins reguläre Flugprogramm auf. Flug EK 151 von Dubai nach Kopenhagen wird jeweils am Morgen um 08:30 Uhr in Dubai starten und am Kopenhagener Flughafen Kastrup um 13:10 Uhr landen. Der Rückflug EK 152 wird Kopenhagen um 14:55 Uhr verlassen und in Dubai jeweils um 23:15 Uhr wieder landen. Emirates erklärtes Ziel ist es, jede grosse Metropole Europas mindestens einmal täglich vom Hub Dubai aus anzusteuern und damit den Europäern attraktive Umsteigeflüge nach Asien, Afrika und Australien anzubieten.