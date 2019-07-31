Hawaiian Airlines meldet Junizahlen

Hawaiian Boeing 767 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Juni 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 1,004 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 3,9 Prozent.

Verglichen mit dem Juni 2019 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 0,3 Prozent auf 1,713 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 0,3 Prozent auf 1,525 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,2 Prozentpunkte auf solide 89,0 Prozent weiter verbessert.

Im ersten Halbjahr 2019 flogen mit Hawaiian 5,781 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Abnahme von 2,2 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von drei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER und zwanzig Boeing 717-200.