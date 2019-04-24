Leicht weniger Passagiere bei Hawaiian

Hawaiian Boeing 767 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat März 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 993,548 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 2,5 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im März ein Nachfrageplus von 0,2 Prozent auf 1,439 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem März 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 0,3 Prozent auf 1,665 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgeweitet. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 86,4 Prozent verschlechtert.

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian 2,823 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 2,4 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 85,1 Prozent und ging somit um 0,1 Prozentpunkte leicht zurück.

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von drei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER und zwanzig Boeing 717-200.