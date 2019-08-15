Weniger Passagiere bei Hawaiian

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Juli 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 1,078 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juli einen Nachfrageanstieg von 2,2 Prozent auf 1,587 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Juli 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 0,1 Prozent auf 1,777 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf hohe 89,3 Prozent weiter verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 6,859 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Minus von 2,1 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von dreizehn Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, zwölf Boeing 717-200. Die Airline hat noch einen offenen Auftrag für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.