Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Mai 2018 flogen mit der Airline aus Hawaii 1,011 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Mai eine Verkehrszunahme von 5,6 Prozent auf 1,446 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Mai 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 6,5 Prozent auf 1,683 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor ist um 0,8 Prozentpunkte auf 85,9 Prozent zurückgegangen.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 4,864 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 6,3 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.