Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat April 2018 flogen mit Hawaiian Airlines 961.431 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 6,3 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April eine Verkehrszunahme von 7,1 Prozent auf 1,387 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem April 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 7,3 Prozent auf 1,628 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 85,2 Prozent abgeschwächt.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian Airlines 3,852 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 6,8 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.