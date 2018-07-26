Hawaiian Airlines meldet Junizahlen

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Juni 2018 flogen mit Hawaiian Airlines 1,046 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Verglichen mit dem Juni 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 4,3 Prozent auf 1,709 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 1,501 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf solide 87,8 Prozent verbessert.

Im ersten Halbjahr 2018 flogen mit Hawaiian 5,910 Millionen Passagiere, dies entspricht einer Zunahme von 5,7 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.