Hawaiian meldet weniger Passagiere

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat April 2019 flogen mit Hawaiian Airlines 947.438 Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,5 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im April eine Verkehrszunahme von 3,7 Prozent auf 1,438 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem April 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um 3,9 Prozent auf 1,692 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 85,0 Prozent abgeschwächt.

In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres konnte Hawaiian Airlines 3,770 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 2,2 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von drei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER und zwanzig Boeing 717-200.