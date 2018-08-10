Hawaiian meldet mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Juli 2018 flogen mit Hawaiian Airlines 1,099 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.

Die Fluggesellschaft aus Hawaii verzeichnete im Juli einen Nachfrageanstieg von 5,1 Prozent auf 1,552 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Juli 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere fünf Prozent auf 1,776 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf hohe 87,4 Prozent verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 7,008 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 5,3 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von zwei Airbus A321neo, 24 Airbus A330-200, sieben Boeing 767-300ER. Die Airline hat noch vierzehn offene Aufträge für den Airbus A321neo und zehn für die Boeing 787-9.