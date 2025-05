Emirates fliegt Rekordgewinn ein

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates fliegt einen Rekordgewinn von 6,2 Milliarden US-Dollar ein. Mit Emirates flogen im vergangenen Geschäftsjahr 53,7 Millionen Passagiere.

Die Emirates Group hat ihren Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2024/2025 veröffentlicht und erzielte neue Rekordwerte bei Gewinn, EBITDA, Umsatz und Cash-Balance. Diese herausragende Leistung macht die Emirates Group im Berichtszeitraum 2024-25 zur profitabelsten Luftfahrtgruppe weltweit. Die Airline Emirates meldet das beste Ergebnis in ihrer Geschichte und ist damit die profitabelste Fluggesellschaft weltweit. Sowohl Emirates als auch der Luftverkehrsdienstleister dnata erzielten im Berichtsjahr 2024-25 (1. April 2024 bis 31. März 2025) Rekordumsätze, da die Emirates Group ihre Geschäftsaktivitäten weltweit ausweitete, um die große Kundennachfrage nach ihren hochwertigen Produkten und Serviceleistungen zu befriedigen.

Die Emirates Group meldet für das am 31. März 2025 beendete Geschäftsjahr:

Rekordgewinn vor Steuern von 22,7 Milliarden AED (6,2 Milliarden US$), plus 18 Prozent zum Vorjahr

Rekordumsatz von 145,4 Milliarden AED (39,6 Milliarden US$), plus 6 Prozent zum Vorjahr

Rekordhöhe an Bargeldvermögen in Höhe von 53,4 Milliarden AED (14,6 Milliarden US$), plus 13 Prozent zum Vorjahr

höchstes EBITDA aller Zeiten von 42,2 Milliarden AED (11,5 Milliarden US$), ein Plus von 6 Prozent, was die starke operative Rentabilität des Unternehmens unterstreicht

Emirates wird zur profitabelsten Fluggesellschaft der Welt und berichtet:

Rekordgewinn vor Steuern von 21,2 Milliarden AED (5,8 Milliarden US$), 20 Prozent mehr als im Vorjahr

Rekordumsatz von 127,9 Milliarden AED (34,9 Milliarden US$), plus 6 Prozent zum Vorjahr

den höchsten jemals erreichten Stand an Bargeldvermögen in Höhe von 49,7 Milliarden AED (13,5 Milliarden US$), 16 Prozent mehr als zum Stichtag 31. März 2024

dnata verzeichnet solides Wachstum und gute Leistungen in allen Geschäftsbereichen:

Rekordgewinn vor Steuern von 1,6 Milliarden AED (430 Millionen US$), ein Plus von 2 Prozent

Rekordumsatz von 21,1 Milliarden AED (5,8 Milliarden US$), Anstieg um 10 Prozent

hohes Bargeldvermögen von 3,7 Milliarden AED (1,0 Milliarden US$)

Die Unternehmensgruppe weist eine Dividende von 6,0 Milliarden AED (1,6 Milliarden US$) an ihren Eigentümer, die Investment Corporation of Dubai (ICD), aus.

Dies ist das erste Geschäftsjahr, in dem die 2023 in Kraft getretene VAE-Körperschaftssteuer auf die Emirates-Gruppe angewendet wird. Nach Berücksichtigung der Steuerbelastung von neun Prozent beträgt der Gewinn nach Steuern 20,5 Milliarden AED (5,6 Milliarden US$).

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive der Emirates Airline and Group: „Es ist kein Zufall, dass Dubai sehr erfolgreiche globale Luftfahrtunternehmen wie Emirates und dnata hervorgebracht hat. Dubais Luftfahrtsektor hat sich dank visionärer Führungskräfte, strategischer Planung, einer koordinierten Ausführung und der starken Unterstützung durch unsere Kunden, Geschäftspartner und die Menschen in Dubai zu einer einflussreichen Kraft auf der globalen Bühne entwickelt. Als die Regierung vor 40 Jahren Emirates gründete und wir begannen, die Kapazitäten von dnata zu erweitern, um das Wachstum der Stadt zu unterstützen, hatten wir einen klaren Auftrag: Wir wollten die Besten sein in dem, was wir tun, und einen Mehrwert schaffen für Dubai, unsere Stakeholder und für die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.“

„In diesem Sinne haben wir uns darauf konzentriert, großartige Produkte und Serviceleistungen anzubieten, und wir investieren kontinuierlich in Technologie und Talente, um unseren Wettbewerbsvorteil auszubauen. Wir kümmern uns um unsere Mitarbeitenden und unsere Kunden, und wir arbeiten hart daran, unsere Gemeinschaften positiv zu beeinflussen. Wir sparen nicht an der falschen Stelle, und wir nehmen keine Abkürzungen, die unsere Zukunft für kurzfristige Gewinne aufs Spiel setzen. Indem wir unsere Geschäftsmodelle auf diesen Prinzipien und den einzigartigen Stärken von Dubai aufbauen, hat die Emirates Group über die Jahre hinweg geopolitische und sozioökonomische Herausforderungen erfolgreich gemeistert und ist widerstandsfähig geblieben.“

„Für 2024-25 hat die Emirates Group die Messlatte höher gelegt und neue Rekorde bei Gewinn, Umsatz und Cash Assets aufgestellt. Im Laufe des Jahres waren Emirates und dnata in der Lage, schnell auf die starke Nachfrage nach Luftverkehrsdienstleistungen in allen Märkten zu reagieren und neue Kunden zu gewinnen – dank unserer kontinuierlichen Investitionen in unsere Mitarbeitenden, in den Aufbau von Partnerschaften und in die Bereitstellung großartiger Produkte und Serviceleistungen“, so Scheich Ahmed weiter.

„Ich möchte unseren großartigen Mitarbeitenden innerhalb der Emirates Group für ein weiteres Rekordjahr danken, und unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung. Mein Dank gilt Dubais visionärer Führung unter Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum und seinen Söhnen, Seiner Hoheit Scheich Hamdan und Seiner Hoheit Scheich Maktoum für ihre kontinuierliche Führung und Leitung im Sinne der Strategie von Dubai, bei der die Emirates Group stolz ist, eine Schlüsselrolle zu spielen.“

Im Berichtsjahr 2024-25 investierte die Emirates Gruppe insgesamt 14 Milliarden AED (3,8 Milliarden US$) in neue Flugzeuge, Einrichtungen, Ausrüstung, Unternehmen und die neuesten Technologien, um ihre Wachstumspläne zu unterstützen. Die Gesamtbelegschaft wuchs um neun Prozent auf 121.223 Mitarbeitende und erreicht damit ihren bislang höchsten Stand. Emirates und dnata setzten weltweite Rekrutierungsaktivitäten fort, zur Unterstützung expandierender Geschäftsaktivitäten und zur weiteren Stärkung zukünftiger Projekte.

Zu den Aussichten für 2025-26 sagt Scheich Ahmed: „Wir gehen gespannt und optimistisch in das neue Geschäftsjahr. Unsere ausgezeichnete Finanzlage ermöglicht es uns, weiterhin auf unseren erfolgreichen Geschäftsmodellen aufzubauen und diese weiter auszubauen. Während einige Märkte aufgrund von Handels- und Reisebeschränkungen verunsichert sind, ist Volatilität in unserer Branche nichts Neues. Wir passen uns diesen Herausforderungen an und meistern sie. Mit der erwarteten Auslieferung von 16 Airbus A350 und vier Boeing 777-Frachtern im Geschäftsjahr 2025-26 wird Emirates seine Netzwerkkonnektivität stärken und die dringend benötigten Kapazitäten zur Deckung der Kundennachfrage bereitstellen. Unser Retrofit-Programm wird zügig fortgesetzt, um Kunden die neuesten Emirates-Produkte und ein einheitlicheres Erlebnis an Bord unserer A380-, 777- und A350-Flotte zu bieten.“

„dnata befindet sich auf einem stetigen Wachstumskurs mit Investitionen in Schlüsselmärkten, einschließlich der Eröffnung neuer Anlagen in Amsterdam, Dubai und Erbil im nächsten Jahr, die unsere Frachtumschlagskapazität und -fähigkeiten erheblich erweitern werden. Die Arbeiten am neuen Al Maktoum International Airport (DWC) und an der breiteren Entwicklung um Dubai South sind bereits im Gange. Unsere Planungsteams arbeiten eng mit den Flughäfen von Dubai und anderen Stellen zusammen, um die Zukunft der Luftfahrt zu gestalten und bestmögliche Reiseerlebnisse zu schaffen. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt, aber ich bin zuversichtlich, dass unsere talentierten Mitarbeitenden und Dubais Erfolgsformel die Emirates Group in eine noch bessere Zukunft führen und wir den Menschen in den Städten und Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einen noch größeren Mehrwert bieten werden.“

Emirates Airline

Die gesamte Passagier- und Frachtkapazität von Emirates steigt um vier Prozent auf 60 Milliarden ATKM im Jahr 2024-25 und erreicht damit wieder fast das Vor-Pandemie-Niveau. Im Laufe des Jahres führte Emirates zwei neue Strecken ein, nach Bogotá und Madagaskar, nahm Flüge nach Phnom Penh, Lagos, Adelaide und Edinburgh wieder auf und erhöhte Kapazitäten zu 21 weiteren Zielen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Bis zum 31. März flog Emirates 148 Städte in 80 Ländern an. Emirates hat seine Partnerschaften auf 31 Codeshare- und 118 Interline-Partner ausgeweitet und bietet Kunden damit reibungslosen Zugang zu über 1.700 Städten außerhalb des eigenen Streckennetzes.

Im Berichtsjahr wurde der erste Airbus A350 eingeflottet und Emirates erhöhte seine Kapazität, um die Kundennachfrage mit den neuesten Produkten zu bedienen, inklusive der beliebten Premium Economy Class und dem Inflight-Entertainmentsystem der neuesten Generation. Zum 31. März hatte Emirates vier A350 in seiner Flotte, die Edinburgh, Ahmedabad, Bahrain, Colombo, Kuwait und Mumbai anfliegen.

Aufgrund anhaltender Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Flugzeuge fügte Emirates 99 weitere Flugzeuge seinem laufenden Retrofit-Programm hinzu, in dessen Rahmen insgesamt 219 Flugzeuge einer kompletten Kabinenerneuerung unterzogen werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Retrofit-Programms beläuft sich auf fünf Milliarden US-Dollar. Der Auftragsbestand beläuft sich zum 31. März auf 314 Flugzeugbestellungen (61 A350, 205 Boeing 777x, 35 787 und 13 777F). Die Gesamtflotte umfasste Ende März 260 Flugzeuge mit einem durchschnittlichen Flottenalter von 10,7 Jahren.

Durch den strategischen Einsatz von Kapazitäten, um die steigende Nachfrage in allen Märkten zu bedienen, stieg der Gesamtumsatz von Emirates im Geschäftsjahr um sechs Prozent auf 127,9 Milliarden AED (34,9 Milliarden US$). Währungsschwankungen und Abwertungen in einigen der wichtigsten Märkte der Fluggesellschaft wirkten sich mit 718 Millionen AED (196 Millionen US$) negativ auf die Rentabilität der Fluggesellschaft aus. Emirates verzeichnete 2024-25 einen Rekord-Cashflow in Höhe von 40,8 Milliarden AED (11,1 Milliarden US$), was die starke kommerzielle Leistung des Unternehmens widerspiegelt und es Emirates ermöglicht, sein Geschäft weiter auszubauen.

Die Gesamtbetriebskosten sind gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um vier Prozent gestiegen. Die beiden größten Kostenkomponenten der Fluggesellschaft für 2024-25 waren Treibstoff und Personalkosten, gefolgt von Anschaffungs- und Betriebskosten (Abschreibung und Amortisation). Der Anteil des Treibstoffs an den Betriebskosten betrug 31 Prozent, gegenüber 34 Prozent im Geschäftsjahr 2023-24. Die Treibstoffkosten von Emirates gingen leicht auf 32,6 Milliarden AED (8,9 Milliarden US$) zurück, verglichen mit 34,2 Milliarden AED (9,3 Milliarden US$) im Vorjahr, da der niedrigere durchschnittliche Treibstoffpreis (minus zehn Prozent) einschließlich Hedging-Gewinnen den Anstieg von fünf Prozent aufgrund der gestiegenen Flugbewegungen ausglich.

Dank einer robusten Nachfrage nach Reisen in allen Kundensegmenten, der Stärke seines globalen Streckennetzes und der starken Kundenpräferenz für Emirates erzielte die Airline einen neuen Rekordgewinn nach Steuern von 19,1 Milliarden AED (5,2 Milliarden US$) und übertraf damit das Vorjahresergebnis von 17,2 Milliarden AED (4,7 Milliarden US$) mit einer außergewöhnlichen Gewinnmarge von 14,9 Prozent. Dies ist das beste Ergebnis in der Geschichte von Emirates sowie in der gesamten Luftfahrtbranche für das Berichtsjahr 2024-25.

Emirates beförderte im Berichtsjahr 53,7 Millionen Passagiere (plus drei Prozent), wobei die Sitzplatzkapazität um vier Prozent stieg. Die Fluggesellschaft meldet einen Sitzladefaktor von 78,9 Prozent, ein leichter Rückgang gegenüber 79,9 Prozent im Vorjahr. Der Passagierertrag blieb konstant bei 36,6 Fils (10,0 US-Cent) pro verkauftem Passagierkilometer (RPKM).

Emirates investierte weiter in ein noch besseres Kundenerlebnis. Zusätzlich zu einer Reihe von Verbesserungen des Bordservices investierte die Airline 2024-25 63 Millionen AED in ihr Lounge-Produkt und eröffnete zwei neue Flughafenlounges in London Stansted und Jeddah, wodurch sich die Gesamtzahl der Emirates Lounges weltweit auf 41 erhöht; außerdem wurden bestehende Einrichtungen in Bangkok und Paris renoviert. Dies ist Teil einer langjährigen Strategie, die darauf abzielt, Premiumkunden nicht nur am Drehkreuz, sondern auch an wichtigen Abflughäfen im gesamten Streckennetz ein besonderes Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus wurde der Emirates Chauffeur-Service in Riad eingeführt und dieser besondere Service damit auf über 70 Städte ausgeweitet. Emirates World, das Premium-Reisen-Einzelhandelsgeschäft, wurde mit einer Investition von 34 Millionen AED in acht Städten weltweit eröffnet.

Emirates SkyCargo verzeichnete ein hervorragendes Jahr und beförderte 2,3 Millionen Tonnen Güter in die ganze Welt. Dies entspricht einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr, da durch die Auslieferung von zwei neuen Boeing 777-Vollfrachtern und zwei Wet-Lease-Frachtern des Typs Boeing 747 Kapazitäten geschaffen wurden, um die steigende Nachfrage nach Lufttransporten zu bedienen. Die Frachtsparte meisterte die anhaltenden Herausforderungen in der globalen Logistik gekonnt und verzeichnet einen soliden Umsatz von 16,1 Milliarden AED (4,4 Milliarden US$) und trug damit 13 Prozent zum Gesamtumsatz von Emirates bei. Der Frachtertrag pro Frachttonnenkilometer (FTKM) stieg um zehn Prozent und erreichte damit wieder das Niveau von vor der Pandemie.

Diese starke Leistung spiegelt die Fähigkeit von Emirates SkyCargo wider, mit seinen spezialisierten Logistiklösungen die Gunst der Kunden zu gewinnen und die Nachfrage zu bedienen. Hinzu kommen die Stärke und Konnektivität des globalen Netzwerks, die erstklassigen intermodalen Logistikkapazitäten in Dubai sowie die kontinuierlichen Investitionen der Fluggesellschaft in digitale Technologie, Infrastruktur und maßgeschneiderte Produkte. Im Laufe des Geschäftsjahres nahm Emirates Kopenhagen in sein Frachter-Streckennetz auf und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit Astral Aviation, um seine Reichweite in Afrika zu erweitern. Die E-Commerce-Lieferlösung Emirates Delivers wurde in Saudi-Arabien eingeführt, um lokale Käufer mit Onlinehändlern in den USA und Großbritannien zu verbinden.

Im Rahmen der fortlaufenden Digitalisierung führte Emirates SkyCargo mit eQuote einen digitalen „Selbstbedienungs“-Touchpoint ein, der es Kunden in 75 Ländern ermöglicht, jederzeit und überall Raten anzufordern und zu verwalten. Emirates bestellte in 2024-25 zehn weitere Boeing 777F. Zum Stichtag Ende März umfasste die Flotte von Emirates SkyCargo zehn Boeing 777F und 13 Frachter-Festbestellungen. Bis Dezember 2026 wird Emirates voraussichtlich eine Flotte von 21 Frachtflugzeugen betreiben.

Unter den Unternehmen und Tochtergesellschaften der Emirates Group haben Emirates Flight Catering (EKFC) und MMI/Emirates Leisure Retail (ELR) in 2024-25 beachtliche Ergebnisse erzielt. EKFC steigerte den Umsatz mit externen Kunden um elf Prozent auf 1,1 Milliarden AED (293 Millionen US$) und lieferte im Berichtsjahr 15,4 Millionen Mahlzeiten für seine 114 Airline-Kunden in Dubai. EKFC investierte 160 Millionen AED in den Ausbau seines Wäscherei-Dienstleisters Linencraft, um bis 2026 eine Kapazität von 400 Tonnen Wäsche pro Tag zu erreichen, und festigte damit seine Position als führender Wäschedienstleister in der Region. EKFC führte zudem sein Gourmet-B2C-Angebot Foodcraft in den VAE ein. MMI/ELR erzielten solide Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von sechs Prozent auf 3,1 Milliarden AED (847 Millionen US$). Beide Unternehmen verzeichneten eine starke Kundennachfrage und erweiterten ihre Präsenz mit der Eröffnung von F&B- und Einzelhandelsgeschäften an 22 neuen Standorten.

Mit einem starken Barguthaben und operativem Cashflow konnte Emirates alle vertraglichen Verpflichtungen im Zeitraum 2024-25 vollständig erfüllen, einschließlich der Zahlungen vor der Auslieferung der Flugzeuge und der Finanzierungsverbindlichkeiten bei Fälligkeit, wobei seine Barreserven genutzt wurden, die sich zum 31. März auf 49,7 Milliarden AED beliefen.

Emirates hat eine Unternehmensanleihe in Höhe von 750 Millionen US-Dollar, die 2013 mit einer Laufzeit von zwölf Jahren gegeben wurde, vollständig zurückgezahlt. Diese an der irischen Börse notierte Anleihe war die erste nicht-nachrangige ungesicherte Tilgungsanleihe einer Fluggesellschaft. Die Sorgfalt bei der Einhaltung des Tilgungsplans hat die Kreditwürdigkeit von Emirates auf den globalen Finanzmärkten weiter gestärkt. Im Laufe des Geschäftsjahres setzte Emirates weiterhin einfache Termingeschäfte zur Absicherung gegen Brent-Rohölmargen und Raffinationsspannen ein und nutzte langfristige Zinsabsicherungen, um die Auswirkungen der Zinsschwankungen zu mildern. Da die Airline aufgrund ihrer globalen Präsenz einem erheblichen Währungsrisiko ausgesetzt ist, hat Emirates das Wechselkursrisiko durch Währungsoptionen, Terminkontrakte und Natural Hedges gemanagt. Der systematische Ansatz verbesserte die Cashflow-Vorhersagbarkeit gegenüber volatilen Marktveränderungen und stärkte die finanzielle Stabilität.

dnata

Der Luftverkehrsdienstleister dnata steigerte seinen Gewinn vor Steuern im Jahr 2024-25 um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden AED (430 Millionen US$), wobei alle Geschäftsbereiche eine solide Leistung erbrachten und die Segmente Flughafenbetrieb sowie Catering und Einzelhandel bemerkenswerte Beiträge leisteten. Der Gesamtumsatz von dnata stieg um 10 Prozent und erreichten einen neuen Rekordwert von 21,1 Milliarden AED (5,8 Milliarden US$), was auf die zunehmende Flug- und Reisetätigkeit in der ganzen Welt zurückzuführen ist, insbesondere in den wichtigsten Märkten Australien, Europa, VAE, UK und USA. Das internationale Geschäft von dnata macht 75 Prozent des Umsatzes aus, unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Investitionen von dnata beliefen sich auf 579 Millionen AED (158 Millionen USD), um die Fähigkeiten und Kapazitäten des Unternehmens zu erweitern und den Kundenbedürfnissen und den zukünftigen Wachstumsambitionen gerecht zu werden. Zu den wichtigsten Investitionen gehören neue elektrische und hybride Bodengeräte für den Flughafenbetrieb im Rahmen der eigenen Umweltstrategie, neue Catering-Einrichtungen in Australien und neue Frachtanlagen in den VAE. In Geschäftsjahr 2024-25 stiegen die Betriebskosten von dnata um zehn Prozent auf 19,7 Milliarden AED (5,4 Milliarden US$), was mit der Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Airport Operations, Catering & Retail und Travel zusammenhängt.

Die Cash Balance von dnata sank um 468 Millionen AED auf 3,7 Milliarden AED (1,0 Milliarden US$), was in erster Linie auf Dividendenzahlungen an den Eigentümer ICD sowie auf die Finanzierung von Investitionen und die Rückzahlung von Schulden zurückzuführen ist. Das Unternehmen verzeichnete 2024-25 einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 2,7 Milliarden AED (735 Millionen US$), was auf die erheblichen Umsatzsteigerungen zurückzuführen ist. Die Einnahmen von dnata aus dem Flughafenbetrieb, einschließlich Boden- und Frachtabfertigung, stiegen auf 9,9 Milliarden AED (2,7 Milliarden US$). Die Zahl der von dnata weltweit abgefertigten Flugzeugumläufe stieg um zwei Prozent auf 794.091, und die umgeschlagene Frachtmenge erhöhte sich um neun Prozent auf 3,1 Millionen Tonnen, was auf neu gewonnene Verträge und die erhöhte Flugaktivität der dnata-Kunden in allen Märkten zurückzuführen ist.

Die Division Airport Operations hat den Betrieb am Flughafen Rom Fiumicino aufgenommen, nachdem sie die verbleibenden 30 Prozent der Anteile an Airport Handling erworben hat, um die vollständige Übernahme des italienischen Bodenabfertigungsdienstleisters sicherzustellen. Mit der Betreuung von fast 70.000 Flügen pro Jahr für 22 Fluggesellschaften verdoppelt dnata damit seine Präsenz in Italien, zu der auch Bodenabfertigungsteams an den Mailänder Flughäfen Malpensa und Linate gehören. 2024-25 hat dnata die Betriebslizenzen in Zürich und Brüssel um sieben Jahre verlängert und den Raleigh-Durham International Airport in sein internationales Flughafennetzwerk aufgenommen.

Im Frachtgeschäft tätigte dnata bedeutende Investitionen, um die wachsende globale Nachfrage zu befriedigen. In Dubai machte dnata Logistics den ersten Spatenstich für ein 57.000 m² großes Lagerhaus in Dubai South, eine Investition in Höhe von 27 Millionen US-Dollar, die das weitere Wachstum Dubais als globaler Logistikhub unterstützen wird. In Zürich unterzeichnete dnata einen exklusiven Mietvertrag für den Betrieb des neuen Lagers, das Anfang 2027 eröffnet wird.

Das Catering- und Einzelhandelsgeschäft von dnata trug 7,1 Milliarden AED (1,9 Milliarden US$) zum Umsatz von dnata bei, was einem Anstieg von zehn Prozent entspricht. Der Bereich Bordverpflegung lieferte 114 Millionen Mahlzeiten an Airline-Kunden, was einem Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. dnata optimierte sein Dienstleistungsportfolio und richtete es auf strategische Kundensegmente aus. Zu den wichtigsten gewonnenen Kunden gehören langfristige Verträge mit Etihad Airways und British Airways in den USA sowie die langfristige Verlängerung einer Managementvereinbarung für Jordan Flight Catering Company Ltd, die in Amman Catering für über 30 Airlinekunden anbietet. Zu den wichtigsten Investitionen zählen 17 Millionen AU$ in ein Inflight Catering-Zentrum am neuen Western Sydney International Airport und eine Erweiterung am Flughafen Melbourne, um die Produktionskapazität auf 25 Millionen Mahlzeiten jährlich zu erhöhen. Beide Einrichtungen sollen 2026 eröffnet werden.

Der Umsatz von dnata Travel Services wuchs um elf Prozent auf 3,9 Milliarden AED (1,1 Milliarden US$), wobei das britische Reisegeschäft und das Kreuzfahrtgeschäft von Imagine Cruising starke Beiträge leisteten. Der Gesamttransaktionswert (TTV) der verkauften Reiseleistungen stieg um neun Prozent auf 9,7 Milliarden AED (2,6 Milliarden US$), was die Fähigkeit des Geschäftsbereichs widerspiegelt, relevante B2B- und B2C-Reiseprodukte für alle Kundensegmente weltweit anzubieten. Die Reisesparte von dnata hat ihr umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio weiter ausgebaut. In den VAE hat dnata Travel sein Markenangebot überarbeitet und umfangreiche Online- und Offline-Investitionen getätigt, darunter ein verbessertes Buchungserlebnis auf dnatatravel.com und ein dynamisches neues Ladendesign. Arabian Adventures führte neue Produkte ein, um die wachsende Zahl von VAE-Besuchern anzusprechen, darunter die Einführung eines erstklassigen Private-Dining-Erlebnisses in Zusammenarbeit mit Veuve Clicquot und die Eröffnung von The Fort Lisaili, einer neuen Wüstendestination in Dubai. dnata Travel Management konnte neue Firmenkunden gewinnen und dnata Representation Services in Dubai unterzeichnete sechs neue General Sales Agent-Verträge mit führenden internationalen Airlines.

Nachhaltigkeit

Im Geschäftsjahr 2024-25 hat die Emirates Group weiter investiert und Initiativen umgesetzt, die dazu beitragen, die Auswirkungen auf den Planeten zu verringern, das Engagement in den Gemeinschaften zu verstärken und Mitarbeitende zu fördern. Emirates sucht weiterhin nach Möglichkeiten, nachhaltigen SAF-Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel) zu verwenden, wo immer dies im Streckennetz möglich ist. In den vergangenen Monaten wurden erste SAF-Lieferungen in London Heathrow und Singapur entgegengenommen. Emirates ist als erste internationale Fluggesellschaft der deutschen Luftfahrtinitiative aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany) beigetreten. Durch die Nutzung von Mitteln, die für die Forschung im Bereich nachhaltiger Luftfahrtlösungen vorgesehen sind, ist Emirates eine Partnerschaft mit dem Aviation Impact Accelerator an der Universität Cambridge eingegangen und unterstützt deren Forschung im Bereich der Emissionsreduzierung.

Emirates hat ein groß angelegtes Solarenergieprojekt im Emirates Engineering Centre in Dubai gestartet, um 37 Prozent des Strombedarfs des Zentrums zu decken; hat sich als strategischer Partner des Dubai Reef-Projekts verpflichtet, das sich auf den Schutz der Meere konzentriert; ist der globalen Move to -15oC-Koalition beigetreten, die darauf abzielt, den Energieverbrauch in der Lieferkette für Tiefkühlkost zu senken; und war die erste Fluggesellschaft, die Eselshäute auf ihre Embargoliste für Wildtiere setzte, nachdem die Afrikanische Union das Schlachten von Eseln verboten hatte. Durch die Kombination von innovativem Upcycling und sozialem Engagement hat Emirates die Initiative „Aircrafted Kids“ ins Leben gerufen, bei der aus dem Retrofit-Programm stammenden ehemaligen Sitzbezügen Tausende von Schultaschen hergestellt und über Nichtregierungsorganisationen an benachteiligte Kinder auf der ganzen Welt verteilt werden. Zudem spendete Emirates 12.000 Augenbinden für Lehrerausbildungsinitiativen für blinde und sehbehinderte Menschen im Vereinigten Königreich.

dnata hat seine Flotte von Elektro- und Hybrid-Bodengeräten an Flughäfen auf der ganzen Welt erweitert und elektrische GPUs in Dubai, elektrische Gabelstapler in Singapur und elektrische Schlepper in São Paulo hinzugefügt. In Prag wurde der erste zu 100 Prozent elektrische Catering-Lkw getestet. Im Laufe des Jahres wurde am Orlando International Airport die „Station of Tomorrow“ mit einer vollelektrischen GSE-Flotte eröffnet und in Australien der erste vollelektrische Pushback-Einsatz durchgeführt. Für seine nicht-elektrische Fahrzeugflotte strebt dnata die Verwendung alternativer Kraftstoffe an, um die Emissionen zu reduzieren, wo dies möglich ist. 2024-25 stieg dnata bei allen nicht-elektrischen luftseitigen Fahrzeugen und GSEs in Dubai auf eine Biodieselmischung um, in Singapur wurde ein Versuch mit ExxonMobil mit erneuerbarem Diesel (R20) gestartet und in London Heathrow werden Schwerlastfahrzeuge mit 90 Prozent hydriertem Pflanzenöl (HVO) betrieben.

Im Berichtsjahr hat die Emirates Group ihr umfangreiches Programmportfolio für Mitarbeitende zu den Themen Weiterentwicklung, Schulung, Incentivierung, Motivation und Wohlbefinden erweitert, darunter die Eröffnung von Wejhaty, einem zukunftsgewandten One-Stop-Shop für die Bedürfnisse von Mitarbeitenden, eine eigene Engagement-Zone für Flugbegleitende, ein Programm für Berufseinsteiger sowie ein internationales Stipendienprogramm für Emiratis und die Anhebung der Grundgehälter und Zulagen, um die steigenden Lebenshaltungskosten in den VAE und innerhalb des weitweiten Streckennetzes auszugleichen. Weitere Einzelheiten zu den CSR- und Corporate Governance-Initiativen sind im Emirates Group Geschäftsbericht 2024-25 zu finden.

Emirates