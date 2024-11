Emirates wird als Beste Airline der Welt ausgezeichnet

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wurde bei den renommierten ULTRAs 2024 Awards erneut als „Beste Fluggesellschaft der Welt“ gekürt.

Tausende von Reisenden weltweit würdigten die Fluggesellschaft für ihre aussergewöhnlichen Produkte, innovativen Dienstleistungen und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis. Das „Fly Better“-Markenversprechen von Emirates erhielt in diesem Jahr bereits mehr als 20 Auszeichnungen, darunter „World Best Airline“ von Telegraph Travel und „Best Airline“ von The Times and Sunday Times Travel Awards. Die ULTRAs gehören zu den angesehensten Auszeichnungen der Branche, die führende Reiseanbieter in verschiedenen Kategorien ehren. Die Gewinner werden durch die Stimmen eines globalen Netzwerks aktiver Reisender bestimmt.

Der Preis wurde von Thierry Aucoc, Emirates Senior Vice President Commercial Operations Europa und Amerika (rechts), und Jabr Al-Azeeby, Emirates Divisional Vice President Vereinigtes Königreich (links), letzte Woche im Kensington Palace in London entgegengenommen. An der Veranstaltung nahmen unter anderem führende Mitglieder der Reisebranche teil.

Sir Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, ist stolz auf die Leistung: "Wir freuen uns sehr, von den renommierten ULTRAs als ‚Beste Fluggesellschaft der Welt‘ ausgezeichnet zu werden. Unsere Investitionen in Produkte und Dienstleistungen, in unsere Mitarbeitenden, in Schulungen und in Technologie zahlen alle auf ein Ziel ein: das Reiseerlebnis in jeder Phase so angenehm zu gestalten, dass es unserem ‚Fly Better“-Versprechen auch weiterhin gerecht wird. Im Rahmen unseres milliardenschweren Modernisierungsprogramms werden über 200 Flugzeuge eine vollständig erneuerte Innenausstattung erhalten, die das Emirates-Erlebnis auf ein noch höheres Niveau hebt. Wir danken unseren treuen Kunden und werden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, das Beste im internationalen Flugverkehr zu bieten.“

Kontinuierliches Engagement für ein besseres Reiseerlebnis

Emirates investiert weiterhin in innovative Produkte, setzt fortschrittliche Technologien ein und erweitert sein Streckennetz, um das Reiseerlebnis für Kunden nahtloser zu gestalten. Im vergangenen Jahr hat die Fluggesellschaft im Rahmen ihres 4 Milliarden US-Dollar teuren Retrofit-Programms acht komplett modernisierte Flugzeuge mit neuer Innenausstattung (drei A380, fünf Boeing 777) in Betrieb genommen, 11 Millionen US-Dollar in die Eröffnung neuer Lounges für Premium-Kunden in London Stansted und Jeddah investiert sowie die Lounge.

Am Flughafen Paris Charles De Gaulle renoviert und Stores in Hongkong, London und Paris eröffnet.

Ausserdem erweiterte Emirates sein globales Netzwerk mit der Wiederaufnahme von Flügen nach Phnom Penh in Kambodscha über Singapur und kündigte neue Routen nach Bogotá über Miami und Madagaskar über die Seychellen an. Die Fluggesellschaft veröffentlichte kürzlich das beste Halbjahresergebnis aller Zeiten und beförderte zwischen dem 1. April und dem 30. September 2024 ganze 26,9 Millionen Passagiere in ihrem Streckennetz von mehr als 148 Zielen.

Mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft

Neben der Auszeichnung der ULTRAs 2024 Awards wurde Emirates kürzlich auch als „APEX World Class Airline 2025“ für herausragenden Service und die höchsten globalen Standards in den Bereichen Sicherheit und Wohlbefinden beziehungsweise Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Im vergangenen Monat nahm die Fluggesellschaft ausserdem fünf Auszeichnungen bei den Air Travel Awards des Forbes Travel Guide entgegen, darunter „Beste internationale Fluggesellschaft“, „Bestes kulinarisches Programm“, „Beste First Class“, „Beste Cocktail-Lounge an Bord“ für die Emirates A380 Bord-Lounge und „Beste internationale Airline-Lounge“ für die First Class Lounge am Dubai International Airport. Emirates betreibt die weltweit grösste Flotte von Grossraumflugzeugen der Typen Boeing 777 und Airbus A380 und bietet geräumige Kabinen und einzigartige Erlebnisse an Bord wie die A380 Spa-Duschen in der First Class und die Onboard Lounge.

Die Passagiere an Bord kommen ausserdem in den Genuss der ausgezeichneten Gastfreundschaft des mehrsprachigen Kabinenpersonals, regionaler Gourmetküche und des Bordunterhaltungsprogramms ice, das über 6.500 Kanäle mit den besten Filmen, TV-Shows, Podcasts und vieles mehr bietet. Emirates ice wurde letzte Woche bei den Business Traveller Awards 2024 als „Best Inflight Entertainment“ ausgezeichnet. Die Fluggesellschaft hat kürzlich eine neue Zusammenarbeit mit Spotify – dem weltweit beliebtesten Audio-Streaming-Abonnementdienst – gestartet, um Reisenden eine noch grössere Auswahl an Podcasts und Playlists über den Wolken anzubieten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, Tickets zu buchen, gibt es unter emirates.com. Tickets können zudem in der Emirates-App sowie über Reisebüros gebucht werden.

Emirates