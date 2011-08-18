Aeroflot zeigt Interesse an A380

Während einer Besprechung mit Journalisten an der MAKS Air Show in Moskau liess Airbus Vizedirektor Chris Buckley durchblicken, dass sich Aeroflot über das Leistungspotential des A380 Superjumbos informieren liess.

Russlands Fluggesellschaft Aeroflot setzt seit Jahren auf Airbus und betreibt eine grosse Flotte aus der A320 Familie. Im Langstreckenbereich mischt Russlands Flag Carrier nur punktuell mit und betreibt neben Airbus A330 Jets auch Boeing 767 und hat kürzlich Boeing 777 Verkehrsflugzeuge gekauft. Aeroflot ist auch Grosskunde bei der Boeing 787, hier stehen 22 Maschinen in den Bestellbüchern von Boeing. Airbus wurde jetzt von Aeroflot eingeladen das Leistungspotential und die Möglichkeiten der A380 bei Aeroflot aufzuzeigen. Aeroflot könnte zu einem späteren Zeitpunkt den Superjumbo beschaffen, um Verkehrsstarke Routen ab Moskau mit dem Superjumbo bedienen zu können. Aeroflot transportierte im letzten Jahr gut 11 Millionen Fluggäste, im Jahr 2025 peilt Russlands Flag Carrier die Marke von 70 Millionen Fluggästen an.