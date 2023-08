Aeroflot meldet soliden Jahresgewinn

Russlands Flag Carrier konnte den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr auf 491,3 Millionen US Dollar praktisch verdoppeln.

Der Umsatz steig von 4,319 Milliarden US Dollar auf 5,378 Milliarden US Dollar, die Kosten stiegen von 3,838 Milliarden auf 4,989 Milliarden US Dollar. Der operative Gewinn gibt die Airline mit 388,3 Millionen US Dollar an. Die Flotte bestand Ende 2011 aus 236 Flugzeugen, davon waren 139 Maschinen eingemietet. Mit Aeroflot folgen im 2011 14,173 Millionen Fluggäste.