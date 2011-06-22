Aeroflot kauft weitere Boeing 777

An der Paris Air Show 2011 gaben Aeroflot zusammen mit Boeing eine weitere Bestellung für acht Boeing 777-300ER Verkehrsflugzeuge bekannt.

Bereits im März 2011 hat Russlands Flag Carrier die Bestellung von sechs Boeing 777-300ER und zwei Boeing 777-200ER bekannt gegeben. An der Paris Air Show doppelt Aeroflot nun mit einem weiteren Auftrag für acht Boeing 777-300ER nach. Über den Auslieferungszeitplan schwiegen sich die beiden Unternehmen aus. Bei Aeroflot handelt es sich um die grösste Fluggesellschaft Russlands, im verstrichenen Geschäftsjahr flogen mit der Airline 11,3 Millionen Fluggäste.