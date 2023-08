Aeroflot mit mehr Gewinn

Russlands Flag Carrier Aeroflot konnte die Luftfahrtkrise gut überwinden und hat ihren Gewinn gegenüber dem Vorjahr fast verdreifacht.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent auf 4,32 Milliarden US Dollar, der Vorsteuergewinn vor Abschreibungen verbesserte sich um 58 Prozent auf 727 Millionen US Dollar. Der Nettogewinn konnte um 190 Prozent auf 253 Millionen US Dollar verbessert werden.