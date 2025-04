Emirates führt Kurierdienst ein

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates Courier Express nutzt die mehr als 250 Flugzeuge der eigenen Emirates-Flotte, das ausgedehnte globale Streckennetz sowie das zuverlässige Partnernetzwerk, um Pakete von Tür zu Tür zuzustellen.

Mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung in der weltweiten Beförderung von Waren und Personen bringt Emirates mit Emirates Courier Express nun eine End-to-End-Zustellungslösung auf den Markt, die das Erlebnis der Expresszustellung neu definieren soll.

Durch die Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt, konnte das Produkt ausgiebig getestet und verfeinert werden, mit dem Ziel, es so schnell, zuverlässig und flexibel wie möglich zu machen, bevor es auf den Markt kommt. Im vergangenen Jahr transportierte Emirates Courier Express mehrere Tausend Pakete aus den VAE, Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Oman, Südafrika und dem Vereinigten Königreich. Die durchschnittliche Zustellzeit von Emirates Courier Express beträgt weniger als 48 Stunden.

Badr Abbas, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo, erklärt: „Emirates Courier Express ist eine Weiterentwicklung davon, wie wir Waren weltweit schnell und in grossem Umfang transportieren. Aufbauend auf unserer erstklassigen und gut etablierten Infrastruktur und der Neugestaltung traditioneller Logistikprozesse, wo dies notwendig ist, erfüllt diese innovative Lösung nicht nur den Emirates Gold-Standard für Zuverlässigkeit und Exzellenz, sondern setzt neue Massstäbe für das, was möglich ist. Dies ist nur der Anfang unserer Vision, kontinuierlich innovativ zu arbeiten und eine Vorreiterrolle in der Expresszustellung einzunehmen.“

Traditionell wird die Zustellung über Landesgrenzen hinweg über ein globales Hub-and-Spoke-Modell abgewickelt, bei dem ein Paket mehrere Stationen durchläuft, bevor es am Zielort ankommt. Emirates Courier Express durchbricht dieses Modell. Genau wie die Passagiere werden die Pakete auf direktem Weg vom Absender zum Zielort befördert, wobei die Bandbreite des riesigen globalen Netzwerks von Emirates und die konkurrenzlosen Flugfrequenzen der Airline genutzt werden. Dieser Ansatz verkürzt die Transitzeit erheblich, reduziert den Paketumschlag und verschafft den Kunden von Emirates Courier Express einen Wettbewerbsvorteil bei der Beförderung ihrer Waren zum Endkunden. Direkte Verbindungen werden mit verschiedenen Servicelevels kombiniert, die von dringenden Zustellungen am nächsten Tag bis hin zu einem zweitägigen Premium-Service reichen, sowie mit einer Reihe innovativer neuer Produkte.

Zunächst wird Emirates Courier Express in sieben Märkten verfügbar sein. Das potenzielle Wachstum innerhalb des Emirates-Streckennetzes ist unbegrenzt, denn Emirates Courier Express kann weltweit zustellen. Wo immer Emirates hinfliegt, kann Emirates Courier Express zustellen. Die Ausweitung auf weitere Märkte ist bereits in Arbeit.

Mit der Flotte der grössten internationalen Fluggesellschaft der Welt hat Emirates Courier Express Zugang zu über 250 Grossraum-Passagier- und Frachtflugzeugen, um Pakete weltweit zu befördern. Ergänzt wird dies durch ein vertrauenswürdiges, zuverlässiges und integriertes grenzüberschreitendes Partnernetzwerk, das die Zollabfertigung sowie den ersten und letzten Transportabschnitt übernimmt, sodass eine Tür-zu-Tür-Lieferung gewährleistet ist. Durch die Integration in die bestehende Infrastruktur der Fluggesellschaft kann Emirates Courier Express saisonale Volumenschwankungen ausgleichen und gleichzeitig die Kosten stabil halten.

Diese nahtlose Integration ermöglicht es Emirates Courier Express zudem, massgeschneiderte Lösungen anzubieten – sei es für den Transport von Mode und Mobiltelefonen oder von wichtigem medizinischen Equipment. Unterstützt durch die umfangreiche Fracht- und Logistikinfrastruktur der Fluggesellschaft, einschliesslich von Kühlkettenkapazitäten, die den Transport empfindlicher Spezial-Produkte von der Markteinführung an ermöglichen, entwickelt ein Team engagierter Spezialisten branchenspezifische Lösungen.

Mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit ist Emirates Courier Express vollständig digital aufgestellt. Eine speziell entwickelte Technologieplattform integriert sich direkt in die Kundensoftware und unterstützt zusätzliche individuelle Versandlösungen. Fortschrittliche Tracking-Systeme, Echtzeit-Updates und nahtlose Systemintegration gewährleisten höchste Effizienz, Zuverlässigkeit, Qualität und Transparenz – von der Abholung bis zur weltweiten Lieferung.

Dennis Lister, Senior Vice President of Product and Innovation bei Emirates SkyCargo: „Emirates Courier Express ist unsere Antwort darauf, den Status quo in Frage zu stellen. Wie die gesamte Branche, haben auch wir das wachsende Volumen des weltweiten Versands beobachtet und uns der Herausforderung gestellt, eine bessere Möglichkeit zu finden, diese Waren schneller und effizienter zu transportieren. Die Einführung unseres neuen Produkts spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, Grenzen zu überschreiten, Innovationen mit echtem Mehrwert zu schaffen und sicherzustellen, dass unsere Kunden stets Zugang zu den schnellsten, zuverlässigsten und kosteneffizientesten Lösungen haben.“

