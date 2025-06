Emirates startet neue Partnerschaft mit European Professional Club Rugby

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates wird Premium-Partner und offizieller Airline-Partner des Investec Champions Cup und des EPCR Challenge Cup.

Emirates und der European Professional Club Rugby (EPCR) geben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, die Emirates zum Premium-Partner und offiziellen Airline-Partner des Investec Champions Cup und des EPCR Challenge Cup macht. Die Partnerschaft mit EPCR ergänzt das umfangreiche globale Sponsoring-Portfolio von Emirates und unterstreicht die führende Rolle der Airline als Förderer des Rugbysports.

Das Sponsoring der Wettbewerbe wird die Präsenz der Fluggesellschaft bei beiden Turnieren verstärken und damit weltweit über 70 Millionen Fans erreichen. Die Partnerschaft zwischen Emirates und EPCR, die ihren Hauptsitz in Lausanne haben, unterstreicht das gemeinsame Engagement für die globale Entwicklung des Rugbysports und wird die Attraktivität beider Turniere im gesamten globalen Netzwerk der Airline erhöhen. Darüber hinaus engagiert sich Emirates mit Initiativen zur Förderung lokaler Vereine um zukünftige Rugbyspieler zu unterstützen.

Mit der jüngsten Ankündigung unterstreicht Emirates sein unermüdliches Engagement für das Wachstum und die Entwicklung des Sports auf allen Ebenen. Dieses reicht von Initiativen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bis hin zu internationalen Wettbewerben, darunter sechs aufeinanderfolgende Rugby-Weltmeisterschaften.

Am Investec Champions Cup und EPCR Challenge Cup nehmen 42 Vereine aus England, Frankreich, Georgien, Italien, Irland, Schottland, Südafrika und Wales teil, die jede Saison um den begehrtesten Preis im professionellen Rugby kämpfen.

Adnan Kazim, Deputy President & Chief Commercial Officer von Emirates: "Emirates ist stolz auf seine tiefe Verwurzelung mit dem Rugbysport. Die Partnerschaft mit European Professional Club Rugby war für uns ein logischer nächster Schritt, mit dem wir die Marke repräsentieren und während der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe mit Fans auf der ganzen Welt feiern möchten. Im Rahmen unseres Engagements für EPCR wollen wir auch lokale Initiativen für jüngere Athleten unterstützen, die sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon einen positiven Effekt haben werden."

Dominic McKay, Vorsitzender der EPCR: "Wir alle bei der EPCR freuen uns sehr darüber, dass Emirates sich in die Familie unserer Partner einreiht. Emirates hat eine lange und bedeutende Tradition im Rugby und die neue fünfjährige Partnerschaft mit der EPCR verstärkt ihr Engagement im Rahmen der prestigeträchtigsten Turniere des Vereinsrugby. Wir freuen uns darauf, den Investec Champions Cup und den EPCR Challenge Cup durch die Präsenz von Emirates noch mehr Zuschauern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.“

Das Engagement als Premium-Partner und offizieller Airline-Partner der EPCR umfasst zahlreiche Marketing-, Werbe- und Branding-Massnahmen. Dazu gehört ein neues Emirates-Branding in den Stadien bei allen Spielen beider Wettbewerbe. Zudem wird das Kabinenpersonal der Fluggesellschaft vor jedem Spiel auf dem Spielfeld präsent sein und auch den Medaillenzeremonien im Finale beiwohnen. Das „Fly Better“-Branding der Fluggesellschaft wird künftig die EPCR-Spielkleidung zieren, die von den Schiedsrichtern und Schiedsrichterassistenten bei allen Spielen getragen wird. Heute wird der Emirates-Schriftzug von den Schiedsrichtern der meisten gesponserten Vereine und Ligen getragen, darunter das Elite-Panel der World Rugby-Schiedsrichter, alle NBA-Schiedsrichter, das Elite-Panel der ICC-Umpire, Match Referees und ICC Match Officials, die Umpire der SailGP-Serie, die Asia Rugby Referees und jetzt auch die EPCR-Rugby-Schiedsrichter.

Die Fluggesellschaft wird eng mit der EPCR zusammenarbeiten, um mit den mehr als 1,5 Millionen Rugby-Fans, die während der Saison die Spiele und das Champions Rugby Village besuchen, zu interagieren. Das Branding von Emirates wird auf den digitalen und sozialen Plattformen von EPCR präsentiert und beide Organisationen werden gemeinsame Fanartikel produzieren. Darüber hinaus wird Emirates auch von Premium-Hospitality und Tickets profitieren.

Emirates wird ausserdem mit dem EPCR an Programmen zur Förderung der Jugendarbeit in Form von Rugby-Kliniken an ausgewählten Reisezielen arbeiten, die noch vor Ende 2025 starten sollen.

Emirates ist seit 1987 ein treuer Unterstützer des Rugbysports. Seitdem hat die Fluggesellschaft ihr Engagement auf sechs aufeinanderfolgende Rugby-Weltmeisterschaften (2007, 2011, 2015, 2019, 2023 und 2027) ausgeweitet. Zudem ist die Fluggesellschaft seit fast 40 Jahren Hauptsponsor der Emirates Dubai 7s; Titelsponsor von Asia Rugby; UAE Rugby Federation (UAERF) als Titel- und Trikotsponsor der 15er- und 7er-Nationalmannschaften der VAE (Männer und Frauen); und Unterstützer des lokalen Basisteams, Dubai Hurricanes Rugby (Männer und Frauen).

Die Airline bedient 42 Städte in Europa und drei Gateways in Südafrika mit einem Flottenmix aus den beliebten Flugzeugen A380, A350 und Boeing 777.