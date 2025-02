Barrierefreiheit bei Reisen mit Emirates

Emirates Airbus A380 (Foto: Airbus)

Emirates setzt sich weiter für Barrierefreiheit ein und erweitert das Engagement für blinde und sehschwache Passagiere.

Neben zahlreicher Engagements im Bereich Barrierefreiheit, wie die Anpassung der Website und des Bordunterhaltungsprogramms ice sowie Angebote zur Unterstützung beeinträchtigter Passagiere am Flughafen sowie an Bord, arbeitet Emirates nun als erste Fluggesellschaft weltweit mit der Be My Eyes-App für blinde und sehschwache Menschen zusammen. Damit macht die grösste internationale Airline der Welt das Reisen weiter inklusiver und zugänglicher.

Die Be My Eyes-App bietet barrierefreie Videounterstützung und schafft positive Erfahrungen für Kunden mit Beeinträchtigungen. Diese können die App kostenlos auf ihr Smartphone herunterladen und durch Auswahl von Emirates aus der Liste der Unternehmensprofile in der App einen Anruf in das Emirates Call Center tätigen, um mithilfe eines Live-Videoanrufs Unterstützung zu erhalten. Die Emirates-Mitarbeitenden erklären anschliessend, in welche Richtung der Kunde gehen oder was er als nächstes beachten sollte. Die Be My Eyes-App erfreut sich zunehmender Beliebtheit und wird von acht Millionen Freiwilligen unterstützt, die damit als Augen für Blinde und Sehschwache fungieren.

In den neuesten Emirates-Flugzeugen des Typs Airbus A350 gibt es eine neue Benutzeroberfläche des Bordunterhaltungssystems ice für sehbehinderte Kunden, die Best-Practice-Erfahrungen vermittelt, einschliesslich Audio-Cue-Navigationshilfe, Sprach-Metadaten-Feedback, Unterstützung von Berührungs- und Wischgesten und einer grossen Auswahl an audiodeskriptiven Inhalten (AD), einschliesslich Filmen und Fernsehserien.

Unterstützung für blinde oder sehschwache Passagiere

Barrierefreie Website

Emirates möchte seine digitalen Angebote für ein möglichst breites Publikum zugänglich machen und arbeitet ständig an der Verbesserung der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit der Emirates-Website unter Anwendung der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Erfolgskriterien.

Buchungen

Emirates bietet Unterstützung für Passagiere, die eine Begleitung durch den Flughafen oder Hilfe an Bord benötigen. Hierzu setzen sich Kunden einfach einige Tage vor der Reise mit dem lokalen Reisebüro in Verbindung.

Am Flughafen

Emirates hat am Dubai International Airport (DXB) sowie am John F. Kennedy International Airport (JFK) und am Los Angeles International Airport (LAX) barrierefreie Selbstbedienungsschalter eingeführt. Diese wurden entwickelt, um Passagiere mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterstützen, darunter solche mit Seh-, Hör- und körperlichen Beeinträchtigungen, wodurch ein inklusiveres und nahtloses Reiseerlebnis an wichtigen internationalen Drehkreuzen gewährleistet wird.

Im Rahmen dieser Verbesserung hat Emirates die Typografie, den Kontrast und die Farbgebung optimiert, um die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus wurde eine Text-to-Speech-Funktion integriert, um Kunden mit Sehbehinderungen zu unterstützen und ihnen eine einfachere Navigation durch die Anwendung an Selbstbedienungsschaltern zu ermöglichen.

Emirates bietet auch einen Abhol- und Begleitservice vom Check-in zum Flugsteig oder vom Flugzeug zum Weitertransport an allen Flughäfen. Dort gibt es Boarding-Ansagen, sowie die Möglichkeit, die Mitarbeiter jederzeit um Hilfe zu bitten.

An Bord

Emirates bietet individuelle Sicherheitseinweisungen für Flüge an. Das Kabinenpersonal erklärt die Sicherheitsvorkehrungen, die Lage der Ausgänge, wie sie am besten helfen können, liest die Menüoptionen vor und erklärt die Platzierung von Gegenständen.

Unterhaltung an Bord

Viele Filme und Fernsehsendungen an Bord des Emirates Bordunterhaltungssystems ice verfügen über eine Audiodeskription. Kunden haben die Möglichkeit, sich vorab im ice-Bereich auf Emirates.ch zu informieren, welche Filme und TV-Sendungen mit Audiodeskription verfügbar sind.

Reisen mit einem Blindenhund

An Bord von Emirates können Blinden- oder Servicehunde kostenlos mitfliegen und auf bestimmten Strecken auch in der Kabine mitreisen. Passagiere sollten Emirates mindestens 48 Stunden vor dem Flug informieren, damit entsprechende Vorkehrungen getroffen werden können.

Spende für Initiativen zur Ausbildung von Lehrern für Blinde und Sehbehinderte

Im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Unterstützung von Communities hat Emirates kürzlich mehr als 12.000 First Class-Augenmasken an Blindenschulen, sensorische Hilfseinrichtungen und Zentren zur Unterstützung der Sehkraft im gesamten Vereinigten Königreich verteilt. Die Spende basiert auf der Idee einer Lehrerin in Schottland, die Emirates mit einem Netzwerk von mehr als 80 Dienstleistern in Verbindung brachte und erklärte, wie Augenmasken bei der Ausbildung von Lehrkräften eingesetzt werden können.

