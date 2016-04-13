Dassault mit bewegter Geschichte

Dassault Mirage IIIC (Foto: Dassault)

Zum hundertsten Jubiläum eines vom französischen Luftfahrtpionier Marcel Bloch gebauten Flugzeugs, hat Dassault Aviation ein Video zur bewegten Geschichte der Unternehmung veröffentlicht.

Der berühmte französische Flugzeugkonstrukteur Marcel Bloch liess sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Nachnahmen Dassault umbenennen. Sein Bruder hat während des Krieges unter dem Pseudonym Dassault in einer Zelle des französischen Widerstandes gegen die deutschen Besatzer gekämpft. Marcel Bloch wurde nach der Besetzung Frankreichs durch deutsche Truppen verhaftet und wegen seiner jüdischen Herkunft in ein Konzentrationslager gesteckt.

Der Video Zusammenschnitt über das Lebenswerk von Marcel Dassault kann gratis heruntergeladen oder online angesehen werden.

Dassault Aviation 100th anniversary