El Al will Flug nach New Dehli einführen

Die israelische Airline will die Verbindungen zwischen Indien und Israel erweitern und dazu einen Flug von Tel Aviv nach New Delhi lancieren.

Ab der kommenden Sommersaison will El Al Israel Airlines die Strecke Tel Aviv – New Delhi zwei Mal in der Woche bedienen. Noch steht das genaue Datum der Lancierung aber nicht fest, so der General Manager der Airline Judah Sameul. Zurzeit fliegt El Al dreimal wöchentlich von Mumbai nach Tel Aviv und unterhält geschäftliche Verbindungen mit Air India und Jet Airways. Sie erwägt ausserdem die Einführung von weiteren Destinationen, doch diese Ideen befinden sich noch im Entwurfsstadium.