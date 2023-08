El Al verbucht Quartalsverlust

El Al Israel Airlines hat für die drei Monaten bis Ende März einen Verlust von US$ 39,8 Millionen zu vermelden.

Die Airline gab heute bekannt, ihr Netto Verlust für das erste Quartal betrage US$ 39,8 Millionen, immerhin eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresresultat von US$ 50 Millionen. Die Einnahmen gingen um 26 Prozent auf US$ 346,7 Millionen zurück. Die Unruhen am Gaza Streifen begleitet von der omnipräsenten Krise führten zu einer Abnahme der Passagierzahlen um 13 Prozent. Das Cargo Einkommen schrumpfte gar um 52 Prozent. Die Ausgaben für den Treibstoff sanken von US$ 163,9 Millionen auf US$ 107,6 Millionen.

