EasyJet verdoppelt Halbjahresverlust

Für die ersten sechs Monaten ihres Geschäftsjahres muss easyJet einen Nettoverlust von US$ 129,2 Millionen verbuchen, fast doppelt so viel im in der Vergleichsperiode 2007/08.

Der Verkauf verbesserte sich um 15,8 Prozent auf 1,032 Milliarden Britische Pfund (US$ 1,55 Mia). Der grosse Verlust wurde überwiegend von hohen Treibstoffkosten verursacht, die im zweiten Halbjahr jedoch an die zurzeit tiefen Marktpreise angepasst werden können. Auch, dass Ostern dieses Jahr erst in den Monat April fiel, beeinflusste das Resultat der ersten sechs Monate negativ. EasyJet fügte jedoch hinzu, dass sie erwartet, das Jahr 2008/09 gewinnbringend abschliessen zu können. Es sei aber noch unsicher, welche Auswirkungen die zunehmende Arbeitslosigkeit auf den europäischen Reisemarkt haben werde.