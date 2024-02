EU-Kommission wird Partner der ILA 2024

ILA Berlin (Foto: ILA)

Die Europäische Kommission wird erneut strategischer Partner der ILA. Die Partnerschaft wurde von der Kommission, dem Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) und der Messe Berlin bekannt gegeben.

Um in einer nachhaltigen, sicheren und vernetzten Welt leben zu können, muss Europa seine Technologieführerschaft weiter ausbauen und damit den Weg für eine nachhaltige Zukunft der Luft- und Raumfahrt ebnen.

Die ILA Berlin wird in diesem Jahr die größte und wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse in der EU sein. Vom 5. bis 9. Juni 2024 trifft sich die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie unter dem Motto „Pioneering Aerospace“ im Herzen Europas in Berlin, um die Zukunft der Luft- und Raumfahrt zu präsentieren und neue Ideen zu diskutieren. Zentrale Themen sind Innovation, fortschrittliche Technologien und Nachhaltigkeit, aber auch klimaneutrale Luftfahrt, Mobilität, Sicherheit und Vernetzung.

Mit der angekündigten Partnerschaft wollen die Europäische Kommission und die ILA diese strategischen Prioritäten gemeinsam vorantreiben. Dazu gehören der klimaneutrale Luftverkehr der Zukunft, die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung der europäischen Industrie, die Erforschung des Weltraums als Garant für unseren modernen Lebensstil, die Sicherheit in Europa und die Verteidigungsfähigkeit des Kontinents.

Rosalinde van der Vlies, Direktorin Clean Planet, Generaldirektion Forschung und Innovation, Europäische Kommission: „Die strategische Partnerschaft mit der ILA Berlin ist eine großartige Gelegenheit, unsere wichtigsten strategischen Prioritäten für eine grüne und digitale Transformation des Luftfahrtsektors bei einem europäischen und globalen Publikum in den Fokus zu rücken. Mit Horizon Europe, dem wichtigsten EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation, und den öffentlich-privaten Partnerschaften Clean Aviation und SESAR unterstützen wir die Entwicklung von nachhaltigen Flugkraftstoffen, emissionsfreien Flughäfen und emissionsfreien Flugzeugen. Ich freue mich auf die ILA 2024.“

Dr. Gerardo Walle, Hauptgeschäftsführer des BDLI: „Europa steht vor großen Herausforderungen. Um die Führungsrolle Europas in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Sicherheit, Verteidigung und Nachhaltigkeit zu sichern und zu stärken, müssen alle Akteure eng zusammenarbeiten. Die Luft- und Raumfahrt ist das Herzstück eines souveränen Europas und sichert seine Handlungsfähigkeit. Ob es um die Aufrechterhaltung unserer Sicherheit, die Dekarbonisierung der Luftfahrt oder den unabhängigen Zugang zum Weltraum geht – die strategische Partnerschaft mit der Europäischen Kommission unterstreicht unsere gemeinsamen Prioritäten.“

Als Europas führende Luft- und Raumfahrtmesse zeigt die ILA 2024, welchen unverzichtbaren Beitrag die Luft- und Raumfahrtindustrie für eine moderne, nachhaltige und sichere digitale Zukunft leistet. Dazu gehört auch die Erfassung von Klimadaten, die von grundlegender Bedeutung ist, um die Ziele des europäischen Green Deal zu erreichen und Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Darüber hinaus ist es das Ziel, dass die Europäer bis zum Ende des Jahrzehnts im Rahmen des Raumfahrtprogramms Artemis den Mond betreten – eine ebenso bedeutende wie faszinierende Aufgabe für die Zukunft.

Europäische Kommission stark auf der ILA vertreten

Vom ILA Future Lab bis zur Advanced Air Mobility – die Zukunft der Luft- und Raumfahrt wird auf den vier ILA-Bühnen der Veranstaltung live präsentiert und diskutiert. Die Europäische Kommission ist mit mehreren hochkarätigen Persönlichkeiten vertreten und wird wichtige Beiträge liefern. Außerdem wird erörtert, wie die politischen Rahmenbedingungen die Luft- und Raumfahrtindustrie in die Lage versetzen können, die Klimaziele der EU bis 2050 zu erreichen. Auch die Forschungs- und Innovationsprogramme der EU werden vorgestellt, darunter das Programm Clean Aviation, das den Übergang zum klimaneutralen Luftverkehr beschleunigen und den privaten und öffentlichen Sektor zusammenbringen soll.

Auf den ILA-Ausstellungsflächen am BER stehen Innovationen im Mittelpunkt, sowohl bei den europäischen Ausstellern wie Airbus, Arianespace, Diehl, Leonardo, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines, Rolls-Royce, OHB, Saab, Safran, Thales oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als auch bei zahlreichen internationalen Ausstellern wie Boeing und Lockheed Martin aus den USA und Israel Aerospace Industries. Größter Einzelaussteller ist die Bundeswehr.

Am Stand der Europäischen Kommission werden drei Generaldirektionen vertreten sein: Forschung und Innovation (RTD), Mobilität und Verkehr (MOVE) sowie Verteidigungsindustrie und Weltraum (DEFIS) sowie mehrere EU-Programme wie Clean Aviation, SESAR und die Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA). Ziel ist es, den ILA-Besuchern zu zeigen, wie EU-Forschungsprojekte konkret zur Verwirklichung der Ziele des Europäischen Green Deal beitragen.

Am 4. Juni 2024, einen Tag vor der ILA, findet der 4. Berlin Aviation Summit (BAS) statt. Wichtige Branchenakteure, politische Entscheidungsträger auf Bundes- und Europaebene, Vertreter der internationalen Industrie, der Energiewirtschaft, der Finanzen, der Forschung und der Wissenschaft kommen in Berlin zusammen, um über einen gemeinsamen Weg zu einer nachhaltigen Luftfahrt auf der Grundlage fortschrittlicher Technologien und Innovationen und damit über die Energiewende am Himmel zu diskutieren.

Messe Berlin