Düsseldorf und Eurowings mit gemeinsamer Kampagne

Eurowings Airbus A321neo am Flughafen Düsseldorf (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Kampagne mit Augenzwinkern: Düsseldorfer Airport und Eurowings zeigen ihre Verbundenheit mit der Landeshauptstadt und starten die Kampagne Deine Wings. Weil DUS liebst.

Der Flughafen Düsseldorf und Eurowings starten eine emotionale, lokal verwurzelte Imagekampagne. „Deine Wings. Weil DUS liebst“ ist ein Bekenntnis zur Stadt Düsseldorf und unterstreicht die enge Verbindung zwischen dem Flughafen, der führenden Fluggesellschaft vor Ort, und den Düsseldorferinnen und Düsseldorfern.

Kampagne Deine Wings. Weil DUS liebst (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Kern der Kampagne sind sechs Motive, die das Thema Reisen aufgreifen und gleichzeitig augenzwinkernd ikonische Orte und Themen in Düsseldorf in Szene setzen und eine Hommage an die Vielfalt, Geselligkeit und Lebendigkeit der Stadt darstellen: Der belebte Carlsplatz, das idyllische Rheinufer, das Strandbad Lörick, das kultige Fortuna-Büdchen, die lebhafte Altstadt und die traditionsreiche Altbierkultur. Die Motive stehen stellvertretend für viele andere Orte, die das Herz und die Seele und damit die lokale Identität Düsseldorfs ausmachen.

Kampagne Deine Wings. Weil DUS liebst (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH, zum Hintergrund: „Als größte Fluggesellschaft an unserem Airport ist Eurowings ein wichtiger Partner. Uns verbindet das Ziel, für unsere gemeinsamen Kunden ein exzellentes Reiseerlebnis zu schaffen. Dafür arbeiten wir in vielen Initiativen eng zusammen. Jetzt, kurz vor dem Ende der Sommerferien, geht es uns aber um etwas anderes. Eine Liebeserklärung an Düsseldorf, unser Zuhause. Diese erste gemeinsame Kampagne mit Eurowings ist eine Hommage an unsere wunderbare Stadt. Wir möchten unsere tiefe Verbundenheit mit der Stadt und ihrer wunderbaren Vielfalt sichtbar machen. Als vitaler Teil der Stadtgesellschaft engagieren wir uns leidenschaftlich in zahlreichen lokalen Projekten und sind ein Aushängeschild Düsseldorfs. Für Millionen internationaler Gäste sind wir der erste Eindruck dieser Stadt, ob bei großen Messen oder bedeutenden Kultur- und Sportevents wie zuletzt der Fußball-Europameisterschaft. Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass jeder Besuch in Düsseldorf unvergesslich bleibt und die Menschen die besondere Magie unserer Stadt spüren.“

Kampagne Deine Wings. Weil DUS liebst (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Jens Bischof, CEO von Eurowings, zur Motivation der Airline: „Düsseldorf ist der größte Flughafen in unserem europäischen Streckennetz mit rund 40 fest stationierten Eurowings Flugzeugen. Die enge Partnerschaft mit dem Flughafen Düsseldorf ist für uns mehr als nur eine geschäftliche Verbindung – sie ist eine echte Herzensangelegenheit. Wir fühlen uns als integraler Bestandteil der NRW-Landeshauptstadt, und wir freuen uns, die Menschen von hier aus in die Welt zu bringen und gleichzeitig Besucher aus vielen Ländern willkommen zu heißen. Diese Kampagne ist ein leidenschaftliches Bekenntnis zu Düsseldorf – zu seiner Energie, seiner Kultur und den Menschen, die diese Stadt so besonders machen.“

Die Kampagne läuft vom 19. August bis zum 16. September 2024 und umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen, darunter mehr als 500 City Light Poster, und weit über 100 Megalights und Infoscreens im gesamten Düsseldorfer Stadtgebiet. Zusätzlich werden ausgewählte Motive auf Großflächen am Flughafen zu sehen sein.

Düsseldorf Marketing unterstützt die Kampagne mit vielen weiteren prominenten Flächen, etwa am Carlsplatz oder am Kö-Bogen.

Begleitend wird die Kampagne auch auf den Social Media Plattformen des Airports beworben.

Flughafen Düsseldorf