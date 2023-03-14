Mehr Antalya ab Friedrichshafen

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Der Flughafen Friedrichshafen freut sich über weitere Direktflüge nach Antalya, das Angebot von Corendon wird durch zwei türkische Airlines weiter ausgebaut.

Zusätzlich zu Corendon Airlines, die ab dem 02. April 2023 jeweils zweimal wöchentlich Friedrichshafen mit Antalya verbindet, erweitern die Fluggesellschaften Tailwind sowie die neue türkische Airline Mavi Gök in den Pfingst- und Sommerferien den Flugplan vom Bodensee-Airport in die Türkei.

Mavi Gök Airlines (MAG) ist im Auftrag des Reiseveranstalters Neckermann Reisen unterwegs und fliegt in den Sommerferien jeweils sonntags mit einer Boeing 737-800 nach Antalya.

Ebenfalls legt der Reiseveranstalter TUI zusätzliche Flüge nach Mallorca auf. Mit Beginn der Pfingstferien startet ebenfalls immer sonntags die spanische Albastar vom Bodensee aus nach Palma de Mallorca. Diese Flüge werden bis Ende Oktober durchgeführt. Auch hier kommt eine Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen zum Einsatz.