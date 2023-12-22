Von Rostock-Laage nach Mallorca

Condor Airbus A320-200 (Foto: Condor)

Der Flughafen Rostock-Laage freut sich über einen neuen Condor Flug, die Airline fliegt ab nächstem Sommer nach Mallorca.

Die Bemühungen des Flughafens und der Wunsch vieler Mecklenburger und Berliner hat Früchte getragen: Mit Condor kommt im Sommer nächsten Jahres die renommierteste Ferienfluggesellschaft Deutschlands an den Flughafen Rostock-Laage. Der deutsche Ferienflieger verbindet mit Beginn des Sommerflugplans Ende März 2024 dann den Airport im Norden Deutschlands zweimal pro Woche mit Deutschlands beliebtester Ferieninsel Mallorca.

Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage: „Zusammen mit Condor erwarten wir eine sehr gute Nachfrage nach Mallorca-Flügen für den nächsten Sommer und hoffen, dass sich die Verbindung fest etablieren wird. Das Ziel zählt ab fast allen deutschen Flughäfen zu den beliebtesten Destinationen, und wir freuen uns sehr darüber, unseren Fluggästen, auch aus dem Berliner und Hamburger Umland, jetzt eine direkte und bequeme Verbindung auf die spanische Insel anbieten zu können. Überdies hinaus wird der Flughafen spezielle Parkangebote für Dauerparker und Familien anbieten, so dass sich die Anreise für die Gäste möglichst stressfrei und ohne lange Wartezeiten sein wird. Der Flughafen Rostock Laage zeichnet sich insbesondere durch kurze Abfertigungszeiten und familienfreundliche Angebote aus.

Flugtage für die Strecke Rostock-Laage – Palma de Mallorca sind Montag und Freitag. Die neue Flugverbindung startet Ende März.

Für die Flüge wird ein Airbus A320 zum Einsatz kommen, auf dem die Gäste das beliebte Condor-Produkt erwartet: Neben der klassischen Economy Class ist auch die Business Class mit freiem Mittelsitz, zusätzlichem Freigepäck und kostenlosem Sportgepäck buchbar. Die Flüge sind als Teil einer Pauschalreise bei allen Reiseveranstaltern, im Reisebüro oder als Nur-Flug-Ticket online unter www.condor.com buchbar.