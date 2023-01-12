Karlsruhe fast auf Vorkrisenniveau

Airport Karlsruhe Baden-Baden (Foto: Airport Karlsruhe Baden Baden)

Der Flughafen Karlsruhe Baden-Baden erholt sich von Corona, der Flughafen konnte im vergangenen Jahr knapp 98% des Passagierniveaus aus dem Jahr 2019 erreichen.

Im Jubiläumsjahr 2022 wurden am FKB 1.315.525 Passagiere gezählt. Damit wurde das Ergebnis des bisherigen Rekordjahres und zugleich des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 mit 1.346.750 Passagieren nur um gut 31.000, also 2,3% unterschritten.

Geschäftsführer Uwe Kotzan dazu: “Dass sich die Passagierzahlen am Baden-Airpark nach zwei Krisenjahren so schnell erholen, freut uns sehr. Es zeigt, dass der Flughafen und die ab FKB angebotenen Ziele für die Menschen in der Region attraktiv sind. Dementsprechend wird das Angebot im Sommer 2023 u.a. mit Malta, Mailand-Bergamo, Sevilla und Kos weiter ausgebaut.”

Während in 2022 mit 1.784 t Fracht 11,4% weniger Güter umgeschlagen wurden als im Vorjahr (2.013 t), zeichnet sich bei den Flugbewegungen eine positive Entwicklung ab. So wurden im Jahr 2022 insgesamt 37.464 Starts und Landungen (Vorjahr 36.894; +1,5%) gezählt.