Continental CEO tritt zurück

Continental Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Larry Kellner tritt als Vorsitzender und CEO der Continental Airlines per Ende Jahr zurück. An seine Stelle tritt Jeff Smisek.

Kellner war seit vierzehn Jahren bei der Airline angestellt und die letzten fünf davon als Vorsitzender und CEO tätig. Nachfolger wird sein langjähriger Stellvertreter Jeff Smisek, zurzeit Präsident und COO der Continental. Dieser wird am 1. Januar 2010 die Stelle antreten. Kellners Entscheidung kommt eine Woche nach der Bewilligung zum Beitritt in die Star Alliance. Es sei die richtige Zeit für eine Transaktion, so der Fünfzigjährige.

Link: Continental Airlines