Code Sharing zwischen United und Jet Airways

United Airlines gaben am Montag bekannt, dass sie eine Codesharing- und Vielfliegerpartnerschaft mit Jet Airways eingegangen sind.

Sie werden die Anzahl der Flüge zwischen USA und Indien erhöhen, die für Reisende beider Fluggesellschaften zur Verfügung stehen. Die Bewilligung des Verkehrdepartements ist noch hängig, United den Start des Programms aber für den 1. November. United wird 13 Städte in Indien anfliegen, so auch Bangalore, Kalkutta, Mumbai und Neu Delhi.

Die Jet Airways Kunden können die fünf Hubs von United in Chicago, Denver, Los Angeles und San Francisco und Washington anfliegen, sowie mehr als 20 andere Städte im ganzen Land.