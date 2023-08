Chinas neuer Flugzeughersteller offiziell lanciert

China Aviation Industry Corp., entstanden aus AVIC I und AVIC II, hat seit letzter Woche ihren Betrieb aufgenommen.

Die neue Firma wird für die Produktion des grössten, chinesischen Passagierflugzeugs verantwortlich sein. Daneben wird sie noch weitere Sektoren unter anderem im Bereich der Verteidigung, im Motorenbau und in der Helikopterproduktion betreiben. China Aviation Industry Corp. hat einen Vertrag mit der Regierung in Shanghai abgeschlossen und sich US$ 878 Millionen Kapital gesichert. Insgesamt ist die Firma mit US$ 9,36 Milliarden registriert. Sie will rund 400.000 Mitarbeiter in zirka 200 Filialen anstellen.