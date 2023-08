China Southern Airlines eröffnet Strecke Guiyang-Seoul

China Southern Airlines, die grösste Fluggesellschaft Chinas, lancierte am Freitag eine neue Strecke zwischen der malerischen 3,5 Millionen Einwohner Stadt Guiyang im Südwesten der chinesischen Provinz Guizhou und Seoul in Südkorea.

Der Flug mit der Boeing 737 startet zweimal in der Woche jeweils am Dienstag und Freitag um 18 Uhr vom Longdongbao International Airport bei Guiyang und kehrt an den gleichen Tagen um 21:55 von Seoul zurück. Der Flug dauert drei Stunden und 20 Minuten.