China Southern A380 Tickets verkaufen sich gut

China Southern hat übers Wochenende über die Buchungszahlen zu den neuen Airbus A380 Routen gesprochen und zeigt sich sehr zufrieden mit dem Buchungsstand auf den Inlandrouten.

China Southern hat bei Airbus in Toulouse am 14. Oktober ihren ersten von fünf gekauften A380 übernommen. Die grösste Fluggesellschaft Chinas hat den regulären A380 Linienbetrieb zwischen Guangzhou und Peking am 18. Oktober 2011 begonnen, die Sitzplätze in der First Class seien immer voll ausgebucht und freuen sich grosser Beliebtheit bei den Kunden, berichtete die Airline. Ab dem 27. Oktober wird die Route Guangzhou Shanghai mit dem Superjumbo bedient. Alle A380 Inlandflüge seien besser als 80 Prozent ausgelastet berichtete China Southern weiter. China Southern hat ihre A380 für 506 Passagiere ausgelegt, 428 in der Economy, 70 in der Business und acht in der Firts Class.