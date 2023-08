China Eastern will Shanghai Airlines Kauf rasch abschliessen

China Eastern Airlines will die Übernahme von Shanghai Airlines bis Ende Jahr abgeschlossen haben, dies ist aus Kreisen der Geschäftsleitung zu erfahren.

Nach langem hin und her gab China Airlines Mitte Juli die Übernahme von Shanghai Airlines bekannt. Der Kauf wird über ein Aktientauschgeschäft vollzogen. Aus der Geschäftsleitung von China Eastern ist zu erfahren, dass sie den Handel bis Ende Jahr unter Dach und Fach gebracht haben will. Shanghai Airlines wird danach vollständig durch China Eastern kontrolliert, aber weiterhin unter ihrem Brand auftreten. Die Übernahme muss noch von den zuständigen Instanzen genehmigt werden, sämtliche Anträge wurden durch die beiden Airlines gestellt und werden bereits bearbeitet, auch die Aktionäre beider Gesellschaften müssen noch ihr Einverständnis geben. Die Mitgliedschaft in einer grossen Allianz wird noch offen gelassen, Shanghai Airlines ist Mitglied der Star Alliance und China Eastern favorisiert einen Beitritt ins Sky Team.