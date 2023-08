Cathay erwartet hohen Gewinn

Cathay Pacific Airways gab gestern bekannt, dass sie für das laufende Jahr einen Netto-Gewinn von mehr als US$1,6 Milliarden erwarte.

Die Airline hat für die erste Jahreshälfte bereits einen Gewinn von US$882 Millionen verbuchen können und rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einem Plus von US$730 Millionen. In einem Statement sagte Cathay Pacific, die positiven Geschäftstrends vom August hätten sich weiterentwickelt und die Nachfrage im Passagier- und Cargobereich sei weiterhin stark, was zu stabilen Einnahmen auf hohem Niveau führe. Neben den Vorhersagen für den eigenen Betrieb machte Cathay auch Prognosen für Air China, in der sie einen Anteil von 19,3 Prozent hält, und rechnet dort mit einer guten Leistung.