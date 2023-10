Cargo Day am Flughafen Wien

Flughafen Wien (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien organisierte den ersten Vienna Cargo Day, dieser stiess laut Flughafen auf eine positive Resonanz.

In der vergangenen Woche war der Flughafen Wien der Mittelpunkt der internationalen Luftfracht-Branche: Am 9. Oktober 2023 fand in der AirportCity der erste Vienna Cargo Day statt, direkt im Anschluss am 10. und 11. Oktober 2023 die FlyPharma Europe 2023. Über 400 internationale Luftfracht-Branchenvertreter kamen an diesen drei Tagen am Flughafen Wien zusammen, um sich über Neuigkeiten und Trends zu Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Wasserstoff auszutauschen. Eröffnet wurde der Vienna Cargo Day von TIACA-Präsident Steven Polmans, der betonte, wie sehr solche Veranstaltungen helfen, die Branche noch attraktiver zu machen. Zahlreiche Interessierte nutzten auch die Möglichkeit zur Besichtigung der hochmodernen Pharma-Abfertigungsanlagen des Flughafen Wien.

Die geografische Lage macht den Flughafen Wien zur idealen Cargo-Drehscheibe für Mittel-, Ost- und Südosteuropa und zu den asiatischen Märkten. Aber auch Verbindungen nach Nord- und Südamerika sollen künftig stärker entwickelt werden.

„Wir bieten neben qualitativ hochwertigen Cargo-Services auch großes Know-How am Standort. Der Frachtstandort Wien bündelt alle notwendigen Kompetenzen und schafft wertvolle Synergien. Der Cargo Day hat gezeigt, dass ein intensiver Austausch aller Beteiligten wichtig ist und den Standort insgesamt voranbringt“, betont Michael Zach, Vice President Sales, Finance & Cargo, Ground Handling & Cargo Operations des Flughafen Wien.

Auch die Attraktivität der Stadt Wien, die jedes Jahr große Mengen an Touristen anlockt und durch das hohe Luftverkehrsaufkommen für ein starkes Belly-Geschäft sorgt, hilft dem Standort. Nachhaltige Praktiken und innovative Technologien in der Immobilienentwicklung haben die Airport City zu einem der größten Standorte des nachhaltigen Gebäudesektors in Österreich gemacht.

„Die Vienna AirportCity punktet dadurch, dass sie längst mehr als ein Flughafen ist. Nur 20 Minuten vom Wiener Stadtzentrum entfernt bieten wir heute erstklassige Immobilien, Büros und Cargoflächen – eingebettet in städtische Infrastruktur. Die gute Zusammenarbeit der Cargo Community am Standort schafft neue Potentiale und schärft Prozesse am Standort“ betont Wolfgang Scheibenpflug, Senior Vice President Real Estate und Landside Management des Flughafen Wien.

Vienna Cargo Day – AirportCity bot Plattform zum Austausch über Chancen in der Luftfracht

Der erste Vienna Cargo Day versammelte über 400 Experten und Stakeholder rund um das Frachtgeschäft in der Vienna AirportCity. Gemeinsam mit der Cargo Community des Standorts und Geschäftspartnern wurde über die Nachhaltigkeit aller Cargo-Themen am Flughafen Wien diskutiert. Spannende Einblicke über aktuelle und künftige Entwicklungen des Frachthandlings, der Cargo Community sowie der Airport City im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung gaben auf dem Vienna Cargo Day unter anderem TIACA-Präsident Steven Polmans, Michael Zach, Vice President Sales, Finance & Cargo, Ground Handling & Cargo Operations des Flughafen Wien, Wolfgang Scheibenpflug, Senior Vice President Real Estate & Landside Management des Flughafen Wien und Peter Reulbach, Senior Manager Cargo Business Development und Cargo Community Manager des Flughafen Wien. Neben der Digitalisierung und neuen Möglichkeiten durch Wasserstoff standen aktuelle Entwicklungen des Airports sowie der AirportCity im Mittelpunt der Diskussionen. Beteiligt waren unter anderem Vertreter von Lufthansa Cargo, Kühne + Nagel, DHL Global Forwarding und Swissport Cargo Services Austria sowie zahlreiche weitere Unternehmer und Wissenschaftler.

Fly Pharma – Branchenkonferenz für Experten zu Gast am Kompetenzstandort Wien

Die FlyPharma Europe in Wien bot eine attraktive Plattform zur Erörterung aktueller und zukünftiger Herausforderungen in der Pharma- und Frachtbranche. Zu den wichtigsten Themen gehörten Markttrends, Innovationen in der Kühlkette, neueste gesetzliche Anforderungen, Sicherheitstechnologien und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Lieferkette. Die massiven Infrastruktur-Investitionen der letzten Jahre haben auch die Rolle des Wiener Flughafens als eine der wichtigsten Pharma-Destinationen noch einmal gestärkt. Die hochmodernen Abfertigungsanlagen des 2018 eröffneten Pharma Handling Centers, die als eines der Highlights der FlyPharma Europe 2023 besichtigt werden konnten, bieten perfekte Bedingungen für einen noch besseren und vor allem sicheren, qualitativ hochwertigen, transparenten und überwachten Rundum-Service in diesem Bereich.

Flughafen Wien – leistungsstarker Luftfrachtstandort mit eigenem Pharma Handling Center

Dank umfangreicher Investitionen in seine logistische Infrastruktur ist der Flughafen Wien ein globales Cargo Gateway für Mittel- und Osteuropa und ein wichtiges Luftfrachtdrehkreuz für angrenzende osteuropäische Logistikrouten. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines wie Lufthansa Cargo, Emirates Cargo, Eva Air Cargo, Korean Air Cargo, Asiana, Cargolux, Turkish Cargo, Qatar Airways Cargo oder Silk Way West Airlines genutzt. Mit dem Vienna Airport Pharma Handling Center (VPHC) betreibt der Flughafen ein eigenes Kompetenzzentrum für die Abfertigung von temperatursensibler Luftfracht ohne Unterbrechung der Kühlkette.

Flughafen Wien