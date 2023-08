British Airways kauft L Avion

Die Tochtergesellschaft OpenSkies von British befliegt unter einem Code Share Abkommen mit der französischen L Avion die Strecke Paris Orly New York.

Nun will British Airways die All Business Class Airline L Avion für 54 Millionen Pfund kaufen. Nach dem Kauf wird die französische Fluggesellschaft in OpenSkies integriert. L Avion ist noch in privaten Händen und betreibt zwei Boeing 757 Flugzeuge.