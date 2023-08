China Southern meldet mehr Verkehr

Im Oktober 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 7,8rozentpunkte.

China Southern konnte im Oktober erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresoktober um 12,5 Prozentpunkte auf 11,881 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,7 Prozentpunkte auf 15,120 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 2,9 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Oktober 7,614 Millionen Passagiere, das waren 4,0 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2011. Die Frachtmenge ist um 5,70 Prozentpunkte auf 105,03 Tausend Tonnen angestiegen. China Southern konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 72,651 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Plus von 7,10 Prozentpunkten.