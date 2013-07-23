China Southern meldet mehr Verkehr

Im Juni 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 12,5 Prozent.

China Southern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 12,5 Prozent auf 11,906 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,90 Prozent auf 14,780 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,40 Prozentpunkte auf 80,40 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juni 7,425 Millionen Fluggäste, das waren 9,50 Prozent mehr als im Juni 2012. Die Frachtleistung ging um 3,50 Prozent auf 95,22 Tausend Tonnen zurück. Im ersten Halbjahr 2013 flogen mit China Southern 43,780 Millionen Passagiere, dies waren 6,3 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne.