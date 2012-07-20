China Southern meldet mehr Verkehr

Im Juni 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 7,3 Prozentpunkte.

China Southern konnte im Juni erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresjuni um 7,3 Prozentpunkte auf 10,577 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 10,7 Prozentpunkte auf 13,219 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Juni 6,778 Millionen Fluggäste, das waren 6,7 Prozentpunkte mehr als im Juni 2011. Die Frachtleistung konnte um 15,9 Prozentpunkte auf 98,48 Tausend Tonnen gesteigert werden. Im ersten Halbjahr 2012 flogen mit China Southern 41,205 Millionen Passagiere, dies waren 7,2 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahresspanne.