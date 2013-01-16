China Southern meldet mehr Verkehr

Im Dezember 2012 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um 11,5 Prozentpunkte.

China Southern konnte im Dezember 2012 erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresdezember um 11,5 Prozentpunkte auf 11,241 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 11,1 Prozentpunkte auf 14,393 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat Dezember 6,894 Millionen Passagiere, das waren neun Prozentpunkte mehr als im Dezember 2011. Die Fracht ist um sechs Prozentpunkte auf 110,86 Tausend Tonnen angewachsen. Im Berichtsjahr 2012 flogen mit China Southern 86,483 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 7,2 Prozentpunkten.